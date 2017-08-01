В Санкт-Петербурге автомобиль наехал на прохожих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автомобиль наехал на тротуар и сбил пешеходов вечером в субботу на Промышленной улице на юго-западе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, трое пострадали, передает ТАСС.

"На Промышленной улице произошла авария, подробности выясняются", - сказал оперативный дежурный по администрации Кировского района Санкт-Петербурга, на территории которого случился инцидент.

ТАСС запросил официальный комментарий Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которым пока не располагает.

По данным городских СМИ, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на нескольких пешеходов. Сообщается, что в результате ДТП погибла женщина, три человека пострадали и доставлены в больницу.