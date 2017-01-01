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В ряде областей Казахстана ограничено движение на трассах

В ряде областей Казахстана ограничено движение на трассах
3 Января 2017 09:30 483

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ряде областей Казахстана ограничено движение на трассах, сообщается на сайте РГП «Казахавтодор». 

В Алматинской области закрыто движение на автодорогах «Сарыозек-Коктал» (40-80 км), «Ушарал-Достык» (83-184 км).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение на автодорогах «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (108-123 км), «Семей-Кайнар» (8-284 км), «Алматы-Усть-Каменогорск» (973-1048 км), «Усть-Каменогорск-Семей» (10-198 км). 

В Акмолинской области  закрыто движение на автодорогах «Астана-Петропавловск» (18-230 км),  «Екатеринбург-Алматы» (1280-1353 км), «Жезказган-Петропавловск» (856-917 км).  

В Карагандинской области закрыто движение на автодорогах  Екатеринбург-Алматы»(1383-1424 км), «Астана-Кабанбай-батыра-Киевка-Темиртау» (51-266 км). 

В Павлодарской области закрыто движение на автодороге «Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Керней-Ульяновский» (0-231 км). 

Ключевые слова: Туризм, Погода,
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