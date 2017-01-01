АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ряде областей Казахстана ограничено движение на трассах, сообщается на сайте РГП «Казахавтодор».

В Алматинской области закрыто движение на автодорогах «Сарыозек-Коктал» (40-80 км), «Ушарал-Достык» (83-184 км).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение на автодорогах «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (108-123 км), «Семей-Кайнар» (8-284 км), «Алматы-Усть-Каменогорск» (973-1048 км), «Усть-Каменогорск-Семей» (10-198 км).

В Акмолинской области закрыто движение на автодорогах «Астана-Петропавловск» (18-230 км), «Екатеринбург-Алматы» (1280-1353 км), «Жезказган-Петропавловск» (856-917 км).



В Карагандинской области закрыто движение на автодорогах Екатеринбург-Алматы»(1383-1424 км), «Астана-Кабанбай-батыра-Киевка-Темиртау» (51-266 км).



В Павлодарской области закрыто движение на автодороге «Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Керней-Ульяновский» (0-231 км).