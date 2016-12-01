В рядах ИГИЛ воюют 860 кыргызстанцев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рядах ИГИЛ воюют 860 граждан Кыргызстана, в том числе 180 женщин. Об этом на круглом столе о религиозной ситуации в КР рассказала эксперт по международным отношениям Чынара Эсенгул, передает 24.kg.
По ее словам, в настоящее время экстремистские организации в Сирии не приглашают граждан других стран воевать на их стороне.
«Они говорят, что ловить там нечего, и предлагают устраивать террористические акты у себя в странах», - сказала эксперт.
Как отметила Чынара Эсенгул, подтверждением тому являются теракты в странах Европы, в Турции, и предположила, что их количество может только увеличиться.
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