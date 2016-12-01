Погода
Астана -10 °С
Алматы -2 °С
Курс валют
USD 332.09
EUR 346.87
RUB 5.46
CNY 47.80

В рядах ИГИЛ воюют 860 кыргызстанцев

В рядах ИГИЛ воюют 860 кыргызстанцев
22 Декабря 15:51 259

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рядах ИГИЛ воюют 860 граждан Кыргызстана, в том числе 180 женщин. Об этом на круглом столе о религиозной ситуации в КР рассказала эксперт по международным отношениям Чынара Эсенгул, передает 24.kg.

По ее словам, в настоящее время экстремистские организации в Сирии не приглашают граждан других стран воевать на их стороне.

«Они говорят, что ловить там нечего, и предлагают устраивать террористические акты у себя в странах», - сказала эксперт.

Как отметила Чынара Эсенгул, подтверждением тому являются теракты в странах Европы, в Турции, и предположила, что их количество может только увеличиться. 

Ключевые слова: Кыргызстан,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив