В рождественское воскресенье в Германии подорвут бомбу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Порядка 54 тысяч жителей немецкого города Аугсбург вынуждены будут покинуть свои дома утром рождественского воскресенья из-за проведения подрыва бомбы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Авиационная бомба весом около четырех тонн была найдена в ходе строительных работ в исторической части города, сообщало издание Sueddeutsche Zeitung в среду. Отмечается, что это взрывное устройство, вероятно, вооруженных сил Великобритании, является самой большой бомбой, когда-либо найденной в городе.

При этом агентство dpa сообщает, что вес бомбы - 1,8 тонны. По данным агентства, эвакуация будет крупнейшей связанной с ликвидацией бомбы в ФРГ. Агентство также отмечает, что в общей эвакуации участвуют около 4 тысяч полицейских, пожарные и спасатели.

По информации газеты Sueddeutsche Zeitung, ввиду неординарности ситуации, власти Аугсбурга приняли решение о проведение подрыва бомбы только в воскресенье, чтобы успеть подготовиться в должной мере. В частности, как сообщил обер-бургомистр Аугсбурга, на помощь местным службам безопасности были направлены "600 спецназовцев со всей Баварии".

Обер-бургомистр призвал жителей к 8 утра воскресенья собраться в заранее подготовленных убежищах в школах и спортзалах. Также властям будет необходимо эвакуировать больницу города. Отмечается, что постояльцев домов престарелых эвакуация не затронет, так как они находятся в безопасной зоне.

Церковные службы во всех соборах и церквях будут отменены.