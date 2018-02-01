Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 320.30 EUR 391.41
RUB 5.70 CNY 50.66
Скачать

В РК вопросы ветеринарной и пищевой безопасности могут передать одному госоргану

28 Февраля 2018 17:13 520
Поделиться:
В РК вопросы ветеринарной и пищевой безопасности могут передать одному госоргану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы пищевой безопасности должны быть в ведении Министерства сельского хозяйства. Такое мнение высказал председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Турсун Кабдулданов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Деятельность страхового омбудсмена расширят в Казахстане
Офицеры Вооруженных сил Казахстана вернулись с миротворческой миссии 700 тонн некачественной пищевой продукции остановили на границе в Жамбылской области

«Вообще ветеринарная и пищевая безопасность тесно связаны друг с другом. Этот вопрос сегодня решается так. Если получение приплода, идентификация его, проведение вакцинации и исследований, транспортировка находится в ведении Министерства сельского хозяйства, то после получения продукции - в ведении Министерства здравоохранения. Поэтому сегодня совместно рассматривается вопрос о передаче этих вопросов в ведение одного учреждения. Потому что, если при транспортировке продукции обнаружатся проблемы, то Министерство здравоохранения не будет заниматься выяснением причин. Это в компетенции Министерства сельского хозяйства», - сказал Т.Кабдулданов.

По его словам, вопросы пищевой безопасности - от получения приплода, вакцинации, транспортировки, получения продукции, доставки от фермы к столу, - тоже должны быть в ведении Министерства сельского хозяйства.

Т.Кабдулданов рассказал о мерах, принимаемых для обеспечения ветеринарной безопасности в 2018 году. Будет проведено 74 миллиона диагностических исследований и 142 миллиона манипуляций по вакцинации животных и птиц. В рамках принятой стратегии, в Казахстане будет проведена 100-процентная вакцинация всех животных, восприимчивых к сибирской язве. На сегодняшний день Казахстан имеет официальный сертификат по ящуру от Международного эпизоотического бюро - по 9 областям вакцинация не проводится, это свободные от ящура регионы. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях вакцинируются 100 процентов животных, восприимчивых к ящуру. Проводится исследование на ящур 100 процентов крупного рогатого скота. На 16 февраля во все области были завезены 99 миллионов доз препаратов на первое полугодие.


В РК вопросы ветеринарной и пищевой безопасности могут передать одному госоргану 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Минсельхоз, Безопасность, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив