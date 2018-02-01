В РК проведут анализ деятельности госаппарата для сокращения контрольных функций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) намерено провести анализ деятельности всего государственного аппарата на предмет выявления излишних контрольных функций. Об этом заявил руководитель ведомства Алик Шпекбаев, выступая на Втором форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции. передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом полученного опыта, очень важно выстроить работу в новом формате, который позволит быстро адаптироваться к изменениям. Это требование новой реальности, одинаково актуальное как для государства, так и для бизнес-среды. В этой связи, на текущий год нами совместно с НПП «Атамекен» запланирован ряд мероприятий, реализация каждого из которых позволит минимизировать давление на бизнес и обеспечить действенную защиту», - сказал Алик Шпекбаев.

Глава агентства подчеркнул, что вопросы регулирования предпринимательской деятельности были, есть и будут наиболее актуальными для нашей страны.

«Законы принимаются, потом дополняются и изменяются, а проблемы зачастую остаются нерешёнными. Почему? Насколько эффективен принятый закон? Ответить на эти вопросы помогает метод Анализа регуляторного воздействия. Именно поэтому он определен в качестве одной из пяти задач нашей Дорожной карты на 2018 год. Нам предстоит провести анализ деятельности всего государственного аппарата на предмет выявления излишних контрольных функций и оптимизации бизнес-процессов», - заключил Алик Шпекбаев.