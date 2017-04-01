В РК планируют внедрить Стратегическую экологическую оценку в рамках Конвенции по ОВОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют внедрять Стратегическую экологическую оценку в рамках Конвенции по ОВОС. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на круглом столе по вопросам экологии и природопользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как превентивная мера предупреждения загрязнения окружающей среды давно и успешно внедрена оценка воздействия на окружающую среду, или ОВОС. Кроме того, Казахстаном в 2000 году ратифицирована Конвенция по ОВОС в трансграничном контексте, принятая в 1991 году в финском городе Эспо. Являясь стороной данной Конвенции, Казахстан продолжает совершенствовать действующее законодательство в части ее реализации. Вместе с тем, европейские страны продолжают работу по улучшению подходов к оценке воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Результатом этой работы стало принятие Протокола по Стратегической экологической оценке к Конвенции ОВОС в 2003 году. Вступил в силу он в 2010 году», - сказал Мирзагалиев.

По его информации, основная задача Стратегической экологической оценки заключается в использовании механизма по оценке возможных экологических последствий уже на стадии государственного планирования, с учетом общественного мнения. В настоящее время природоохранные органы участвуют в согласовании практически всех документов в системе государственного планирования. Однако, в случае применения процедур СЭО ответственность за разрабатываемые перспективные планы и программы возлагается не на природоохранные органы, а на разработчиков.



«Некоторые страны СНГ уже ратифицировали Протокол по СЭО. В настоящее время в Казахстане реализуется проект, поддержанный Европейским союзом и ПРООН для изучения возможности применения СЭО в Казахстане, путем анализа действующего законодательства. Результаты проделанной работы укажут на возможности по внедрению элементов СЭО в нашей стране», - отметил Магзум Мирзагалиев.



Вице-министр напомнил, что в 2013 году Указом Президента была утверждена Концепция перехода к «зеленой» экономике. Концепция ставит следующие цели: в электроэнергетике доля альтернативной и возобновляемой энергии должна достичь 3 процентов к 2020 году. Доля за 2016 год составляет уже почти 1 процент. К 2025 году планируется довести эту долю до 5 процентов, к 2030 году до 10 процентов и к 2050 году до 50 процентов. Планируется довести долю газовых электростанций в выработке электроэнергии к 2020 году до 20 процентов. За 2016 год эта доля составила 18,7 процента. В энергоэффективности стоит задача по снижению энергоемкости ВВП на 25 процентов к 2025 году. В период с 2011 по 2015 год энергоемкость экономики Казахстана снизилась уже почти на 30 процентов. По утилизации отходов планируется довести долю переработанных отходов до 40 процентов к 2030 году. В 2016 году достигнуты следующие результаты: 61,9 процента покрытия населения вывозом твердых бытовых отходов; 15 процентов санитарное хранение мусора; 26 процентов - доля переработки отходов.



Напомним, термином «стратегическая экологическая оценка», являющимся официальным переводом англоязычного понятия Strategic Environтеntаl Аssеssтеnt (SЕА), обозначают применение принципов ОВОС к решениям более высокого структурного уровня, чем решения о создании конкретных единичных объектов.