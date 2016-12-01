В РК изменили регулирование деятельности компаний с госучастием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними лицами».

Принятым постановлением вносится изменение в 3 пункт, который гласит, что требование центральным и местным исполнительным органам, национальным холдингам и национальным компаниям привести в соответствие виды деятельности своих подведомственных организаций не распространяется на юридические лица подлежащих приватизации и передаче в конкурентную среду.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 6 декабря 2016 года № 771

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними лицами»

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними лицами» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 72-73-74, ст. 551) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Требование пункта 2 настоящего постановления не распространяется на юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними лица, подлежащие приватизации и передаче в конкурентную среду в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы.».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ