В Риддере вторую неделю разыскивают 58-летнюю женщину

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Риддере без вести пропала 58-летняя Зинаида Асылбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Родственники пропавшей ищут её уже вторую неделю - исчезла 3 августа. К поискам подключились волонтеры. Как рассказала координатор волонтеров по имени Ксения, за помощью к ним обратилась дочь пропавшей, Елена.



Со слов Ксении, дочь рассказала, что буквально за три дня перед исчезновением её мама вышла на пенсию. Каких либо причин уйти из дома у неё не было. Все документы, деньги и мобильный телефон остались дома. Родные пропавшей женщины поначалу думали, что смогут найти маму самостоятельно, но поиски оказались тщетными.



Волонтеры исследовали несколько районов города в поисках пропавшей, но пока тоже безрезультатно.



Завтра, 17 августа, волонтеры вновь собираются в 17 часов на автовокзале, чтобы продолжить поиск и просят добровольцев присоединиться к поиску пропавшей без вести Зинаиды Асылбековой. А всех, кто обладает какой-либо информацией, звонить на телефон 102.