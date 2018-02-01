В РФ возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в казахстанской стоматологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Омской области РФ возбудили уголовное дело по поводу смерти 2-летнего гражданина России в карагандинской частной стоматологической клинике, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Следственный комитет РФ по Омской области.

«По предварительным данным, 23 февраля 2018 года в реанимационном отделении КГП «Областной медицинский центр» после проведенной в одной из стоматологических клиник внутривенной анестезии во время лечения кариеса скончался 2-летний мальчик из Омской области, родители которого работают по контракту в Казахстане. Предположительно, мальчик скончался от анафилактического шока. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины гибели малыша. Расследование продолжается», - пишет официальный сайт комитета.



Ранее уголовное дело возбудили и казахстанские полицейские. Напомним, двухлетний ребенок скончался в одной из стоматологических клиник в Караганде. Департамент Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК совместно с УВД и прокуратурой Карагандинской области проведут внеплановую проверку в отношении стоматологической клиники Tiny Dent для выяснения обстоятельства гибели малыша.

Фото: stjosephagency.com