В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждане не менее 18 государств пострадали в результате наезда фургона в центре Барселоны. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти, передает ТАСС.

По его информации, к 01:00 по местному времени (02:00 мск) известно о пострадавших из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира.

В результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ДАИШ, запрещена в Казахстане - прим.ред).



В Испании объявлен трехдневный траур.

Как сообщалось ранее, один из устроителей теракта в Барселоне убит в результате перестрелки с полицией в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Имя ликвидированного злоумышленника не называется. По информации издания La Vanguardia, еще один преступник по-прежнему находится в бегах.

Испанские СМИ выяснили, что арендатором фургона, на котором в четверг осуществлен теракт в центре Барселоны на улице Рамбла, является Дрисс Укабир, уроженец Марселя, проживающий в каталонском муниципалитете Риполь у границы с Францией.

Как сообщало ранее МИА "Казинформ", МИД РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших.

фото © AP Photo/Manu Fernandez