В республике подтопленных паводком жилых домов нет - КЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения подтопления населенных пунктов паводковыми водами местными исполнительными органами совместно с подразделениями КЧС проводятся мероприятия превентивного характера.

По информации пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК, к настоящему времени возведено 7360 метров временных дамб, из них в Жамбылской - 1100, Карагандинской - 560, Южно-Казахстанской области - 5700; набрано и уложено 33880 штук мешкотары, из них в Акмолинской - 5880, Жамбылской - 920, Карагандинской - 8280, Павлодарской - 3300, Южно-Казахстанской области - 15500; откачано 233395 куб.м воды, из них в Акмолинской - 56664, Восточно-Казахстанской - 85321, Карагандинской - 687,5, Павлодарской - 89724, Южно-Казахстанской области - 998,5.



В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 165 человек, 41 единица техники, 13 водооткачивающих устройств.

Проведенными мероприятиями по отводу и откачке талых вод на территории республики подтопленных паводковыми водами жилых домов нет.

Между тем, как сообщалось ранее со ссылкой на Казгидромет, в период до 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления.

В период до 12 апреля в Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона ожидается интенсивное снеготаяние, возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.