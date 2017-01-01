АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана могут появиться газотехнические инспекции. Такое предложение на заседании Правительства озвучил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2015 году мы дважды рассмотрели на межведомственной комиссии вопросы по использованию газового оборудования. Предлагалось Министерству национальной экономики, как уполномоченному органу, разработать типовые правила, задачи, функции этой службы, которая передана в местную исполнительную власть. Но до сих пор на местах эта работа не проводится. На сегодняшний день газотехнические инспекции имеются только в Астане, Алматы и Костанайской области. В связи с этим предлагается МНЭ в кратчайшие сроки разработать эту нормативную базу, акимам в регионах обеспечить создание газотехнических инспекции», - сказал министр.

Напомним, в ночь на 8 января в Шымкенте по улице имени Дружбы народов взрыв газа произошел в жилом доме. Причиной взрыва, по словам министра, является утечка природного газа из системы газового отопления.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Здесь грубое нарушение использования газовых приборов. Нами тоже проведен анализ. Ежегодно в стране происходит от 60 до 90 взрывов, связанных с нарушением правил эксплуатации газового оборудования. При этом надо сказать, что в этом вопросе тоже упущен контроль за сферой использования газов, хотя они переданы в местные исполнительные органы», - заключил глава МВД.