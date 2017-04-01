В районе Бермудского треугольника нашли древний загадочный город

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На дне Атлантического океана, в районе Бермудского треугольника найден древний загадочный город. По оценкам ученых, каменные и гранитные здания были возведены примерно 200 тыс. лет назад, пишет Росбалт.

Исследователи полагают, что появление города необъяснимо с точки зрения современной науки, поскольку в то время не существовало ни одной цивилизации, владеющей технологиями постройки домов, не говоря уже о дорогах, пирамидах и тоннелях.

Обследовать дно Бермудского треугольника ученым удалось при помощи роботизированного глубоководного аппарата. Видеоматериалы, полученные в ходе погружения, в данный момент тщательно изучают специалисты.

Примечательно, что зона Бермудского треугольника считается аномальной. Зачастую там пропадают как морские, так и воздушные суда, наблюдаются необычные природные явления, передает Discover24.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника, в котором бесследно пропадают самолеты, корабли и люди. Причиной таинственного исчезновения может быть природный газ - метан.

Океанографы исследовали некоторые опасные области морского дна и нашли места древних извержений с большим скоплением гидратов метана. Газ, высвобождаясь из естественных трещин океанского дна, превращается в огромные газовые пузыри, которые затем, геометрически расширяясь, поднимаются на поверхность воды и там взрываются. Далее газ начинает подниматься по воздуху.

Любой корабль, попавший в мегапузырь из метана, теряет мгновенно свою плавучесть, опускаясь на дно океана. Эти гигантские газовые пузыри также способны сбить и находящийся в воздухе самолет.

Бермудским треугольником называют область в Атлантике площадью около 500 тысяч квадратных километров, расположенную между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.