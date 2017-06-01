В работе общественного транспорта Караганды наведут порядок

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Навести порядок в работе общественного транспорта в Караганде и других городах Карагандинской области поручил аким региона Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области на аппаратном совещании устроил разнос руководству областного центра из-за неудовлетворительной работы пассажирского транспорта. Аким Караганды Нурлан Аубакиров получил пока устное замечание, а его заместителю будет объявлено дисциплинарное взыскание. Глава региона дал месячный срок на наведение порядка.

«Две недели по моему поручению работала специальная группа, которая мониторила работу пассажирского транспорта в Караганде. Результаты и выводы группы удручающие», - заявил Ерлан Кошанов.

Как сообщили в пресс-службе акимата, Кошанов озвучил замечания по пунктам. Первое - отсутствует график движения по маршрутам, на автобусных остановках нет табличек с расписанием маршрутов. Второе - не соблюдается заявленное количество автобусов на маршрутах. Третье - в часы пик автобусы зачастую едут мимо остановок, не забирая пассажиров. Это картина наиболее характерна для Майкудука. Четвертое - водители пассажирского транспорта регулярно нарушают правила дорожного движения.

«В тендерной документации заявлено 17 автобусов на маршруте, а выходят ежедневно 9-10. Какая тут может быть регулярность? Вся работа водителей автобусов направлена на получение выручки. Устраиваются гонки за пассажирами», - констатировал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что работа перевозчиков вызывает множество жалоб горожан.

«С автопарками город не работает. К порядку их никто не призывает. Культуры вождения нет. И такое только в Караганде. В Темиртау, в других городах водители автобусов даже в галстуках ездят», - сравнил глава региона.

По сведениям пресс-службы акимата, на наведение порядка аким дал месячный срок.

«По этому вопросу я делаю серьезное замечание акиму Караганды. Заместителю акима, курирующему транспорт, объявить дисциплинарное взыскание. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, вам тоже серьезное замечание. Дальше выводы будут другие, - предупредил Ерлан Кошанов. - Через месяц вернемся к этому вопросу. Наведите порядок. Проведите работу с автопарками. Какие у вас есть рычаги, подключайте».

Жестче следить за порядком на дорогах аким области потребовал и от руководства местной полицейской службы.