В прибрежной зоне Каспия около Атырау загорелись камыши

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В нескольких километрах от окраин Атырау, в прибрежной зоне Каспийского моря, загорелись камышовые заросли, высота которых превышает три метра, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что горят камыши. Но площадь возгорания неизвестна, так как заросли горят в заболоченной местности. Спецтехника туда подобраться не сможет», - сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.







Пока ветер относит дым и поднимающуюся вверх сажу в сторону моря. Если он повернет на город, то его может засыпать сажей. Как сообщают пользователи ФБ, в прибрежных камышах много черепах, змей, там в это время гнездятся птицы, в том числе редкий вид цапли, занесенный в Красную книгу.



Возможности потушить пожар с воздуха в области нет.



