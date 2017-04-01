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В прибрежной зоне Каспия около Атырау загорелись камыши

В прибрежной зоне Каспия около Атырау загорелись камыши
12 Апреля 2017 01:42 190

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В нескольких километрах от окраин Атырау, в прибрежной зоне Каспийского моря, загорелись камышовые заросли, высота которых превышает три метра, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что горят камыши. Но площадь возгорания неизвестна, так как заросли горят в заболоченной местности. Спецтехника туда подобраться не сможет», - сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.

В прибрежной зоне Каспия около Атырау загорелись камыши

Пока ветер относит дым и поднимающуюся вверх сажу в сторону моря. Если он повернет на город, то его может засыпать сажей. Как сообщают пользователи ФБ, в прибрежных камышах много черепах, змей, там в это время гнездятся птицы, в том числе редкий вид цапли, занесенный в Красную книгу.

Возможности потушить пожар с воздуха в области нет.


В прибрежной зоне Каспия около Атырау загорелись камыши

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Происшествия, Атырауская область,
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