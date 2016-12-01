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В предпраздничные дни запустят дополнительные поезда из Астаны, Алматы и Караганды

В предпраздничные дни запустят дополнительные поезда из Астаны, Алматы и Караганды
22 Декабря 10:32 624

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» вводит дополнительные рейсы на предпраздничные дни.    

По данным пресс-службы компании, будут запущены рейсы по следующим направлениям:

№152/151 Астана-Шымкент, отправлением из Астаны 29 декабря, из Шымкента 30 декабря;

№153/154 Алматы-2-Кокшетау, отправлением из Алматы-2 28 декабря, из Кокшетау 30 декабря;

№155/156 Алматы-2-Арысь-1, отправлением из Алматы-2 29 декабря, из Арысь-1 30 декабря;

№501/502 Алматы-2-Семей, отправлением из Алматы-2 24 декабря, из Семей 25 декабря;

№504/503 Караганды-Жезказган, отправлением из Караганды 29 декабря, из Жезказгана 30 декабря.

 

 

Ключевые слова: Транспорт, КАЗМЕДИА,
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Комментарии

  • 22.12.2016Марианна
    0
    Очень удобно будет теперь пассажирам. Есть возможность приобрести билеты и уехать домой. Думаю студенты особенно рады этой новостью
  • 22.12.2016Ильнара
    0
    Будем надеяться, что все пассажиры будут обеспечены услугами, местами и все доберутся без проблем
  • 22.12.2016Азиза
    0
    Как всегда. КТЖ идёт навстречу своим пассажирам, дополнительные поезда, думаю, будут кстати в предпраздничные дни.

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