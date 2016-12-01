В предпраздничные дни запустят дополнительные поезда из Астаны, Алматы и Караганды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» вводит дополнительные рейсы на предпраздничные дни.

По данным пресс-службы компании, будут запущены рейсы по следующим направлениям:



№152/151 Астана-Шымкент, отправлением из Астаны 29 декабря, из Шымкента 30 декабря;

№153/154 Алматы-2-Кокшетау, отправлением из Алматы-2 28 декабря, из Кокшетау 30 декабря;

№155/156 Алматы-2-Арысь-1, отправлением из Алматы-2 29 декабря, из Арысь-1 30 декабря;

№501/502 Алматы-2-Семей, отправлением из Алматы-2 24 декабря, из Семей 25 декабря;

№504/503 Караганды-Жезказган, отправлением из Караганды 29 декабря, из Жезказгана 30 декабря.