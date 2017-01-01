В Правительстве обсудили вопросы регистрации граждан по месту временного пребывания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова о ходе реализации Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Об этом сообщает официальный сайт главы Правительства.

Обсуждены принимаемые министерством меры по разъяснительной работе среди населения, а также вопросы регистрации граждан страны по месту временного пребывания.

Как известно, требования о регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также предусмотрен законодательством.

Вместе с тем, в законе отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечивать регистрацию проживающих у них лиц.

Напомним, с 7 января согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», к административной ответственности будут привлекаться наймодатели (арендодатели) жилья за допущение проживания физических лиц без регистрации в жилищах, принадлежащих собственнику.