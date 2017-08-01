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В Посольстве Казахстана в России разъяснили ситуацию с озером Сладкое

В Посольстве Казахстана в России разъяснили ситуацию с озером Сладкое
16 Августа 2017 08:24 318

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместная казахстанско-российская демаркационная комиссия разъяснила ситуацию с озером Сладкое в Новосибирской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольство Казахстана в России.

Совместная казахстанско-российская демаркационная комиссия начала работу по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями 8 июня 2017 года. По поводу участка границы на озеро Сладкое комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

«В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденных комиссией», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в российских СМИ сообщалось о том, что Россия передала Казахстану озеро Сладкое, которое находится в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино. 

Фото: life.ru

Ключевые слова: Россия, МИД РК,
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