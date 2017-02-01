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В Послании Президента РК особая роль отведена человеческому капиталу - Евгений Кочетов

В Послании Президента РК особая роль отведена человеческому капиталу - Евгений Кочетов
4 Февраля 2017 16:50 577

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева отражает мейнстрим (mainstream - основное течение)  экономической науки. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявил директор Службы центральных коммуникаций  Евгений Кочетов.

«Важнейшим месседжем Послания является признание того, что модернизация экономики - это не просто задача, это вызов. Вызов в том смысле, что перейти на новую траекторию экономического развития за последние 50 лет пытались десятки стран, а вышло у единиц»,- сказал Евгений Кочетов.

Руководитель Службы центральных коммуникаций  отмечает, что недостаточно  просто двигаться в сторону диверсификации экономики, а необходимо  знать, что именно диверсифицировать и как. 

«В этом ключе в Послании дается направление: акцент на продукции агропромышленного комплекса, развитие инфраструктуры и перевозок, строительство, информационные технологии. Все это в контексте стимулирования предпринимательской активности и либерализации экономики в целом», - подчеркнул  Евгений Кочетов.

По его словам, все эти направления при эффективной реализации могут стать реальными триггерами (от англ. рычаг) экономики.

«Помимо этого, особая роль уделена развитию человеческого капитала и это самое главное. Если мы посмотрим на любую известную модель экономического роста, то увидим, что именно человеческая капитал является его ключевым фактором. Мы можем генерировать больший и больший рост, развивая именно человеческий капитал. С этой точки зрения, Послание отражает мейнстрим экономической науки, находится в абсолютной симметрии с ним, как говорится», - добавил Евгений Кочетов.

 

 

 

Ключевые слова: Послание,
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