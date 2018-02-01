В полуфиналах «Кубка Странджа» выступят пять казахстанских боксеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полуфиналах традиционного международного турнира по боксу «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), выступят пять членов сборной Казахстана, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

23 февраля в своих четвертьфинальных боях Канагат Маралов (весовая категория до 69 кг) победил марроканца Абделькабира Белассека, а Михаил Коханчик (на снимке) в весе до 81 кг одолел грека Полимекиса Каламараса. Оба поединка были выиграны по очкам.

Адилет Курметов (60 кг) уступил монголу Эрденабату Тценбаатару.

Ранее в следующий раунд вышли Нурбол Калжанов (56 кг), Сабыржан Бекбергенов (64 кг) и Абзал Куттыбеков (до 91 кг).

Полуфинальные бои 69-го турнира «Кубок Странджа» пройдут сегодня, 24-го февраля.