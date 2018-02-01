В полуфиналах «Кубка Странджа» выступят пять казахстанских боксеров
24 Февраля 2018 04:43 472
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полуфиналах традиционного международного турнира по боксу «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), выступят пять членов сборной Казахстана, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
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23 февраля в своих четвертьфинальных боях Канагат Маралов (весовая категория до 69 кг) победил марроканца Абделькабира Белассека, а Михаил Коханчик (на снимке) в весе до 81 кг одолел грека Полимекиса Каламараса. Оба поединка были выиграны по очкам.
Адилет Курметов (60 кг) уступил монголу Эрденабату Тценбаатару.
Ранее в следующий раунд вышли Нурбол Калжанов (56 кг), Сабыржан Бекбергенов (64 кг) и Абзал Куттыбеков (до 91 кг).
Полуфинальные бои 69-го турнира «Кубок Странджа» пройдут сегодня, 24-го февраля.
Ключевые слова: Спорт,
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