Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -13 °С
Алматы: 0 °С
USD 319.65 EUR 393.33
RUB 5.67 CNY 50.47
Скачать

В полуфиналах «Кубка Странджа» выступят пять казахстанских боксеров

24 Февраля 2018 04:43 472
Поделиться:
В полуфиналах «Кубка Странджа» выступят пять казахстанских боксеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полуфиналах традиционного международного турнира по боксу «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), выступят пять членов сборной Казахстана, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Новости по теме

Названы цены билетов на реванш Головкин - Альварес
7 казахстанских боксеров вышли в четвертьфинал «Кубка Странджа» Мадияр Жанузак проведет бой за новый титул IBF

23 февраля в своих четвертьфинальных боях Канагат Маралов (весовая категория до 69 кг) победил марроканца Абделькабира Белассека, а Михаил Коханчик (на снимке) в весе до 81 кг одолел грека Полимекиса Каламараса. Оба поединка были выиграны по очкам.

Адилет Курметов (60 кг) уступил монголу Эрденабату Тценбаатару.

Ранее в следующий раунд вышли Нурбол Калжанов (56 кг), Сабыржан Бекбергенов (64 кг) и Абзал Куттыбеков (до 91 кг).

Полуфинальные бои 69-го турнира «Кубок Странджа» пройдут сегодня, 24-го февраля.

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив