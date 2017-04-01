В половине регионов Казахстана ожидаются паводки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение в связи с возможными подтоплениями из-за установившейся теплой погоды и усиления снеготаяния распространил Казгидромет.

В период до 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления.

В период до 12 апреля в Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона ожидается интенсивное снеготаяние, возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.