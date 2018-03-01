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В полиции рассказали подробности о «бомбе» в суде Алматы

2 Марта 2018 21:02 280
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В полиции рассказали подробности о «бомбе» в суде Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы не обнаружила ничего подозрительного в здании Алмалинского районного суда. Информация о заложенной бомбе не подтвердилась, сообщили в ДВД Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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В полиции добавили, что тот же человек одновременно сообщил о бомбе и в ресторане на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова.

«Эти обе информации не подтвердились. В настоящее время подразделения ДВД города Алматы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности звонившего и его задержанию, с дальнейшим привлечением виновного к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 273 УК - заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В полиции предупреждают, что данные действия являются уголовно наказуемыми. Лжетеррористам за игру с полицией грозит до шести лет лишения свободы.

В 2016-ом году за заведомо ложное сообщение о заминировании были осуждены 12 человек, в 2017-ом же перед судом за аналогичное преступление предстали 9 «телефонных террористов».

Напомним, экстренные службы города незамедлительно отреагировали на сообщение анонима о заминировании здания Алмалинского районного суда по улице Шарипова, а также развлекательного комплекса, расположенного по проспекту Достык.

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Ключевые слова: Алматы, Суды, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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