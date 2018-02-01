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В Подмосковье трое мужчин найдены мертвыми в прибывшем из Казахстана автомобиле

25 Февраля 2018 00:31 740
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В Подмосковье трое мужчин найдены мертвыми в прибывшем из Казахстана автомобиле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тела трех человек обнаружены в автомобиле в одном из поселков в Чеховском районе Московской области, пишет ТАСС.

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«В поселке Новосёлки Чеховского района в транспортном средстве найдены тела трех мужчин. Обстоятельства их смерти выясняются», - сообщил источник в экстренных службах.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области подтвердили факт обнаружения тел. По этому факту СК начал проверку.

Автомобиль, в котором они были найдены, прибыл из Казахстана, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что в субботу в кабине припаркованной около склада в Новосёлках фуры обнаружены тела троих мужчин без признаков насильственной смерти.

В кабине автомобиля обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления.

Они могли скончаться от отравления газом, однако точную причину смерти определят после экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила представитель следственного управления.

Фото: sledcom.ru

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Ключевые слова: Происшествия,
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