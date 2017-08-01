В Петропавловске военную присягу приняли девушки-офицеры

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанском государственном университете им.М.Козыбаева курсанты военной кафедры приняли присягу, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Впервые за 20 лет существования военной кафедры в университете присягу приняли 28 девушек-офицеров.





«Сегодня у нас знаменательный день. Личный состав военной кафедры, курсанты кафедры принимают военную присягу. Срок обучения на кафедре два года. Затем курсанты проходят учебные сборы. Они закрепляют теоретический и практический материал, проводятся стрельбы, занятия по тактической подготовке, вождение на БМП. И завершающий этап - принятие присяги, государственные экзамены», - рассказал начальник военной кафедры Совет Альжапаров.





Первый выпуск девушек-офицеров получает навыки по военной психологии.

«Для меня принятие военной присяги - это почетно и достойно. Мои родители военные, и я считаю, что правильно пошла по их стопам. В будущем я буду старшим лейтенантом и военным психологом», - сказала командир взвода Диана Жетписова.





Курсантка Карина Айтмагомбетова говорит, что с детства мечтала о карьере военного и очень волновалась, поступая на кафедру.

«Моим любимым предметом на кафедре была военная психология. Сегодня я испытываю приятное волнение. Меня пришли поддержать мои родители, друзья и близкие», - поделилась девушка.







