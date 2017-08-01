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В Петропавловске военную присягу приняли девушки-офицеры

В Петропавловске военную присягу приняли девушки-офицеры
19 Августа 2017 17:16 381

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанском государственном университете им.М.Козыбаева курсанты военной кафедры приняли присягу, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Впервые за 20 лет существования военной кафедры в университете присягу приняли 28 девушек-офицеров.

В Петропавловске военную присягу приняли девушки-офицеры

«Сегодня у нас знаменательный день. Личный состав военной кафедры, курсанты кафедры принимают военную присягу. Срок обучения на кафедре два года. Затем курсанты проходят учебные сборы. Они закрепляют теоретический и практический материал, проводятся стрельбы, занятия по тактической подготовке, вождение на БМП. И завершающий этап - принятие присяги, государственные экзамены», - рассказал начальник военной кафедры Совет Альжапаров.

В Петропавловске военную присягу приняли девушки-офицеры

Первый выпуск девушек-офицеров получает навыки по военной психологии.

«Для меня принятие военной присяги - это почетно и достойно. Мои родители военные, и я считаю, что правильно пошла по их стопам. В будущем я буду старшим лейтенантом и военным психологом», - сказала командир взвода Диана Жетписова.

В Петропавловске военную присягу приняли девушки-офицеры

Курсантка Карина Айтмагомбетова говорит, что с детства мечтала о карьере военного и очень волновалась, поступая на кафедру.

«Моим любимым предметом на кафедре была военная психология. Сегодня я испытываю приятное волнение. Меня пришли поддержать мои родители, друзья и близкие», - поделилась девушка. 


В Петропавловске военную присягу приняли девушки-офицеры
В Петропавловске военную присягу приняли девушки-офицеры

Ключевые слова: Вузы, 100 шагов по реализации 5 реформ , Северо-Казахстанская область, Армия,
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