В Петропавловске пострадавшая от падения декорации девушка - в тяжелом состоянии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавшей от падения праздничной конструкции девушки рассказал заместитель главного врача по лечебной работе 3-й городской больницы Руслан Тасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, девушка, 1995 года рождения, поступила в больницу с травмами поясничного отдела позвоночника. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Жизни ничего не угрожает.

«Девушка в сознании. В ближайшее время будет проводиться консервативная терапия. При таких травмах проводится длительный курс лечения и реабилитации. Будем консультироваться со столичными специалистами. Затем будет принято решение о проведении операции», - сказал Р.Тасов.

В больнице девушка проведет до одного месяца.

Предположительно, праздничная конструкция рухнула из-за сильного ветра. Вчера в регионе объявляли штормовое предупреждение.

«Несмотря на принятые меры по укреплению праздничных конструкций бетонными блоками, 19 марта в 12:01 в скорую помощь поступил сигнал о том, что на пересечении улиц Конституции Казахстана и Горького из-за сильного ветра обрушилась декоративная арка, из-за чего пострадала жительница Петропавловска. Подрядной организацией принимаются дополнительные меры по укреплению малых архитектурных форм и конструкций. Пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь», - прокомментировали в пресс-службе акимата Петропавловска.