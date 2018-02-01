В Петропавловске горит развлекательный центр
28 Февраля 2018 18:39 886
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске горит крупный развлекательный комплекс «Кристалл», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
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В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области информацию о пожаре в «Кристалле» подтвердили.
На фотографиях, размещенных пользователями социальных сетей, видно, что двухэтажное здание охвачено дымом, кое-где заметны языки пламени.
Подробностей ЧП пока нет. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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