В Петропавловске горит развлекательный центр

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске горит крупный развлекательный комплекс «Кристалл», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области информацию о пожаре в «Кристалле» подтвердили.

На фотографиях, размещенных пользователями социальных сетей, видно, что двухэтажное здание охвачено дымом, кое-где заметны языки пламени.

Подробностей ЧП пока нет. Информация о погибших и пострадавших не поступала.