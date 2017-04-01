В петербургском метро нашли гранату с запалом и следами тротила

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гранату времен Великой Отечественной войны со следами тротила нашли у пассажира на станции "Приморская" петербургского метро, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что "Приморскую" закрывали на вход и выход с 10.13 до 11.29.

Подозрительный предмет, похожий на гранату, высветился при проверке сумки одного из пассажиров. На место вызвали взрывотехников, которые убедились, что это РГ-42 времен Великой Отечественной войны с современным запалом.

"Но тротила внутри гранаты не было, то есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая", - сказал собеседник агентства.

Фото: © РИА Новости. Анатолий Медведь