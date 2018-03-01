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В период непогоды более 30 астанчан получили травмы

7 Марта 2018 11:27 874
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В период непогоды более 30 астанчан получили травмы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане более 30 человек получили травмы за прошедшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИИ ортопедии и травматологии.

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«За 6 марта количество обратившихся за медицинской помощью в травмпункт при НИИТО составило 72 человека, из них 33 человека получили травмы на улице. 7 марта с 8:00 по настоящее время травмы получили 7 человек, из них 5 в результате уличного травматизма. Травмпункт работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Между тем, сегодня в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются.

Фото ombudsment.ru

 

 

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Ключевые слова: Погода, Астана, Происшествия,
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Автор:

Дамир Байманов

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