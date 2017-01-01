В павлодарской школе нашли журнал военных лет с записями о судах над учителями

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В архиве школы № 11 Павлодара обнаружен журнал с приказами, которые касаются кадровых перестановок, статистики учащихся, увольнений, приёма на работу преподавателей, дисциплинарных взысканий в 1941-1945 годы, передает корреспондент МИА "Казинформ".





Например, в 1944 году была сделана следующая запись: «Приказ №16 от от 18/XI. В связи с уходом с работы без уважительной причины преподавателя литературы Ушаковой Н.В. передать дело в судебные органы. Назначить преподавателем литературы Графову Агриппину Семеновну в 8-9-10 классы с 20/II 44 г. Директор».



Приказ директор в декабре 1944 года гласил, что «за систематическое нарушение дисциплины и за хулиганский поступок, вызвавший срыв занятий в 6 классе уч-цу 6 класса Кириенко из школы исключить, а уч-це Ивановой объявить строгий выговор с предупреждением. Приказ довести до сведения всех уч-хся. Директор».



В 1943 году был такой суровый приказ от 7 апреля 1943 года: «1. Мною установлено, что уборщицей Шадриной 6/IV-43 года без разрешения завхоза в сарае взята настольная часть парты - изрублена и подготовлена для топки квартиры. 2. За уничтожение школьного имущества - настольной части парты тов. Шадрину с работы уборщицы с 8/IV-43 года уволить. 3. Предупредить уборщицу Мирогородскую В.И. и Кутургину П.Ф. о том, что при обнаружении хозинвентаря школы как топлива, а также пользования топливом без разрешения завхоза будут мною привлекаться к ответственности согласно Указа Президиума Верховного Совета от 10 августа 1940 года. Директор».



Журнал с приказами директора школы №11 периода Великой Отечественной войны будет изучен и выставлен в школьном музее.







Автор Антон Гагарин