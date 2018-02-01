В павлодарском вузе разрабатывают технологии очистки от ртути озера Былкылдак
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проект по очистке озера Былкылдак от больших объёмов ртути много лет в ходе международной партнёрской программы «Ньютон - аль-Фараби» на основании договорённостей Великобритании и Казахстана разрабатывают в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Наш проект направлен на разработку новых технологий очистки водных сред от ртутного загрязнения. Все мы знаем, что концентрация ртути в озере Былкылдак превысила все допустимые нормы, - заявил проректор Инновационного Евразийского университета Евгений Никитин. - Этот водоём - искусственный отстойник, накопитель бывшего химзавода. И в течение трёх лет консорциум учёных, куда входят учёные ИнЕУ, Назарбаев университета, Университета Брайтона (Великобритания) и учёные Греции разрабатывали новую технологию».
«Технология, над которой трудились эксперты, основана на использовании наночастиц серебра, которые обладают избирательным свойством активно поглощать, извлекать ионы ртути из раствора», - рассказал Е. Никитин. Очистить озеро-накопитель можно до достижения промышленной чистой воды. Уже разработан прототип установки для очистки, который апробирован в лабораторных условиях в Великобритании, куда для этого ездили представители Инновационного Евразийского университета.
«Целью нашей поездки в Великобританию была заключительная встреча по проекту. На ней мы подготовили финальный отчёт для финансирующей организации и выработали предложения, чтобы передать эту установку в промышленное использование. Сейчас мы также готовим ценовое предложение в акимат Павлодарской области по использованию разработанной установки для очистки Былкылдака», - заявил проректор университета.
Напомним, ранее заместитель руководителя отдела ветеринарии Павлодара Асылтас Тлеубаев заявил на встрече с прессой: «В озере водятся карась, линь, налим, карп и сазан. 36 процентов рыбы подверглись мутации». По его словам, у обитающих в накопителе особей видоизменяется ротовая полость; чешуя покрывается язвами, а голова имеет мопсовидную форму: «Разумеется, эта рыба непригодна к употреблению».
Международные исследования показали, что в накопителе Былкылдак протекают процессы, которые могут стать причиной нарушений на всех этапах жизни животных, обитающих в водоёме и рядом с ним.
Фото: oldschoolbar.ru
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