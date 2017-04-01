В Павлодаре задержали забравшихся на колесо обозрения экстремалов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - После опубликования в Инстаграме видео, на кадрах которого неизвестные взбираются на колесо обозрения в городском парке отдыха, полиция задержала "героев" ролика, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

11 апреля около 18 часов возле аттракциона «Колесо обозрение» полицейские задержали 20-летнего парня, который взобрался по металлическим конструкциям до середины аттракциона, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области. В отношении любителя высоты составлен административный протокол по статье 434 части 1 КоАП "Мелкое хулиганство".

Кроме того, возле аттракциона были задержаны семеро подростков в возрасте 13-14 лет, один из которых взобрался по металлическим конструкциям на аттракцион.



С несовершеннолетними в присутствии родителей и представителей школ, где они обучаются, проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов.