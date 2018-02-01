В отношении акима, подозреваемого в избиении ребенка, начато досудебное производство
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Акмолинской области возбуждено досудебное производство за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему Диасу Мукану акимом Коргалжынского сельского округа Жанатом Омаровым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
«По распространенной в СМИ информации по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему Мукану Диасу акимом Коргалжынского сельского округа Омаровым Ж.Ж. сообщаем, что в настоящее время проводится досудебное производство по ч. 2 ст. 107 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», - отметили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.
По информации полицейских, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям акима и принято окончательное процессуальное решение.
Между тем в приемной акима Коргалжынского сельского округа отметили, что исполняющим обязанности акима района назначен Бауыржан Сембаев, аким находится на больничном.
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