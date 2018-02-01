В отдаленных районах России начинается досрочное голосование на выборах президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Досрочное голосование на выборах президента России начинается в отдаленных и труднодоступных районах, на полярных станциях и судах, пишет ТАСС.

Согласно закону «О выборах президента РФ», досрочное голосование может проводиться не ранее чем за 20 дней до выборов на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных или метеорологических станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях. Также зачастую досрочно голосуют охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников.

При этом, если отдельные группы избирателей находятся далеко от помещения для голосования, а транспортное сообщение с участковыми избиркомами отсутствует или затруднено, избирательная комиссия региона вправе разрешить провести голосование этих групп избирателей досрочно. Для этого используются переносные опломбированные ящики для голосования. По окончании досрочного голосования ящики опечатываются и открываются только при подсчете голосов на соответствующем участке по завершении дня выборов.

«По предварительным сведениям избирательных комиссий субъектов РФ, досрочное голосование пройдет на территории 35 субъектов. Планируется, что досрочно проголосуют около 120 тысяч избирателей - это вахтовики, оленеводы, работники охотохозяйств, золотодобытчики, работники маяков, местные жители, военные», - сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он проинформировал также, что в 10 регионах будет организовано голосование на судах в море. «Примерно на 900 избирательных участках, где предварительно проголосуют около 30 тысяч избирателей, совсем небольшое количество», - отметил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта.