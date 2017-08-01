В охваченном беспорядками американском Шарлотсвилле упал полицейский вертолёт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейский вертолёт потерпел крушение в районе американского города Шарлотсвилль (штат Вирджиния) , где проходят массовые беспорядки, сообщает russian.rt.com.

Как отмечает издание The Mirror, свидетели инцидента говорят о том, что вертолёт рухнул на западе от города.

Согласно имеющейся информации, на борту находились двое людей. Данных о пострадавших пока нет.

Очевидцы событий, которые живут рядом с местом происшествия, рассказали, что вертолёт летел очень низко над домами, прежде чем упал.

Как сообщалось ранее, в американском Шарлотсвилле проходит митинг националистов, протестующих против решения демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Власти города намерены снести памятник, но решение было оспорено в суде. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья призвали участников столкновений в Шарлотсвилле прекратить насилие.

фото mirror.co.uk