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В охваченном беспорядками американском Шарлотсвилле упал полицейский вертолёт

В охваченном беспорядками американском Шарлотсвилле упал полицейский вертолёт
13 Августа 2017 03:59 419

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейский вертолёт потерпел крушение в районе американского города Шарлотсвилль (штат Вирджиния) , где проходят массовые беспорядки, сообщает russian.rt.com.

Как отмечает издание The Mirror, свидетели инцидента говорят о том, что вертолёт рухнул на западе от города.

Согласно имеющейся информации, на борту находились двое людей. Данных о пострадавших пока нет.

Очевидцы событий, которые живут рядом с местом происшествия, рассказали, что вертолёт летел очень низко над домами, прежде чем упал.

Как сообщалось ранее, в американском Шарлотсвилле проходит митинг националистов, протестующих против решения демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Власти города намерены снести памятник, но решение было оспорено в суде. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья призвали участников столкновений в Шарлотсвилле прекратить насилие.

фото mirror.co.uk

Ключевые слова: США, Происшествия,
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