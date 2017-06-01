В Норвегии хотят запретить в учебных заведениях паранджу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Норвегии предложило законопроект о запрете религиозных одеяний, закрывающих лицо (никаб, паранджа, чадра), в школах, детских садах и университетах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не хотим видеть в детских садах, школах и университетах одежду, закрывающую лицо», - цитирует слова министра образования и науки Торбьерна Ро Исаксена официальный сайт правительства Норвегии.

Запрет будет распространяться как на учеников, так и на сотрудников учебных заведений, однако под него не попадут религиозные платки, не скрывающие лица.

Напомним, в марте Европейский суд постановил, что работодателям разрешено запрещать сотрудникам носить видимые религиозные символы на рабочем месте.