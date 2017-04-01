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В Ницце посетитель выставки случайно наступил на арт-объект

В Ницце посетитель выставки случайно наступил на арт-объект
13 Апреля 2017 01:41 180

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из посетителей презентации выставки в Ницце случайно растоптал произведение художника Ива Кляйна, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nice Matin.

Как пишет издание, зал художника оформлен в синих тонах - синие рельефы, губки, скульптуры, бюсты, а на полу - синяя «художественная песочница» участок пола, покрытый песком насыщенного синего цвета. В нее и наступил один из гостей презентации.


В Ницце посетитель выставки случайно наступил на арт-объект
«Жаль мокасины, которые не подлежат восстановлению. Но особенно жаль произведение, которое получило серьезный удар на глазах сотрудников музея», - отмечает издание.

 

Ключевые слова: Культура,
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