В Ницце посетитель выставки случайно наступил на арт-объект

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из посетителей презентации выставки в Ницце случайно растоптал произведение художника Ива Кляйна, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nice Matin.

Как пишет издание, зал художника оформлен в синих тонах - синие рельефы, губки, скульптуры, бюсты, а на полу - синяя «художественная песочница» участок пола, покрытый песком насыщенного синего цвета. В нее и наступил один из гостей презентации.





«Жаль мокасины, которые не подлежат восстановлению. Но особенно жаль произведение, которое получило серьезный удар на глазах сотрудников музея», - отмечает издание.