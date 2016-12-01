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В Нацбанке пояснили правила инвестирования ЕНПФ после проверки в фонде

В Нацбанке пояснили правила инвестирования ЕНПФ после проверки в фонде
26 Декабря 2016 16:58 239

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Собственные средства Единого накопительного пенсионного фонда составляют 100 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

«ЕНПФ - это государственное учреждение, оно инвестирует собственные средства, его собственные средства составляют 100 миллиардов тенге. Они формируются за счет операционной деятельности», - проинформировал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка РК Александр Терентьев.

 Он отметил, что эти средства складываются в том числе и из пенсионных отчислений, потому что ЕНПФ берет комиссию за свою работу на административные расходы.

Как заметила заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Национального банка Елена Никифорова, в ЕНПФ существует политика по управлению собственными средствами, которая согласована с советом директоров. Этим документом определяются требования в отношении  диверсификации портфеля. Также установлен лимит на инвестиции ЕНПФ.


В Нацбанке пояснили правила инвестирования ЕНПФ после проверки в фонде 

«По закону есть ответственность эмитента за выполнение условий  выпуска облигаций. Инвестор в данном случае инвестиционные риски принимает на себя, но есть процедуры, которые он должен провести перед принятием решений. Должен быть коллегиально просмотрен этот  вопрос и принято решение, в каких пропорциях и в какие инструменты вкладывать  средства», - уточнила она.

Как сообщалось, с 21 декабря проводится проверка деятельности акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно, отметили в Нацбанке.

Напомним, ранее ЕНПФ опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».

Между тем, ДКНБ возбудил уголовное дело после данной сделки.

Ключевые слова: Экономика, КАЗМЕДИА,
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