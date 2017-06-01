В МВД РК ответили на просьбу казахстанца вернуть выдворенную в КНР невесту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК ответили на просьбу жителя Жамбылской области помочь вернуть возлюбленную - гражданку КНР - выдворенную из Казахстана за нарушение миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту обращения Турсынбай Бурибай в части выдворения и закрытия въезда его будущей супруги сообщаем, что она прибыла в Республику Казахстан 7 июня прошлого года и не произвела временный регистрационный учет в течение 5 суток, а обратилась за регистрацией 22 июня 2016 года», - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Представитель МВД пояснил, что по данному факту она была привлечена к административной ответственности по ст. 517 ч.2 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в пребывании в Республике Казахстан без регистрации в органах внутренних дел свыше 3 дней.

Талдыкорганским межрайонным административным судом наложено взыскание в виде выдворения за пределы Казахстана. На основании решения суда миграционной службой в Единой информационную систему внесен запрет на въезд (с 29.06.2016 по 29.06.2021 г.) В соответствии со ст. 48 Закона «О миграции населения» иммигрантам, ранее выдворенным из Республики Казахстан, запрещается въезд в Республику Казахстан в течение пяти лет со дня вынесения решения о выдворении.

«В случае обжалования решения Талдыкорганского межрайонного административного суда и изменения решения миграционная служба снимет ограничения на въезд в Казахстан», - отметил Алмас Садубаев.

Отметим, ранее в СМИ было опубликовано письмо жителя Жамбылской области министру внутренних дел Калмуханбету Касымову с просьбой помочь ему вернуть депортированную из Казахстана невесту - гражданку КНР.