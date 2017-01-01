В МВД прокомментировали поправки по регистрации граждан по месту жительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поправки в законодательство в части регистрации граждан по постоянному и временному месту жительства прокомментировал заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что необходимость регистрации не является новым требованием. Институт регистрации в Казахстане был введен еще в 1993 году. Он не ограничивает права на свободное передвижение, но прибывшие на новое место жительства граждане должны проинформировать о своем адресе.

«Это нужно для мониторинга внутренней миграции, учета количества граждан, проживающих в том или ином городе или районе. На основании этих данных планируется создание рабочих мест, строительство школ, больниц, развитие инженерно-технической инфраструктуры. При этом каких-либо специальных разрешений от полиции либо других органов не требуется, достаточно согласия владельца жилого помещения», - отметил замминистра внутренних дел.

Наряду с регистрацией по постоянному месту жительства существует регистрация по месту временного пребывания. Для того, чтобы встать на временный учет, не надо сниматься с прежнего места регистрации, т.е. постоянная регистрация сохраняется. Временная регистрация оформляется на определенный срок, который указывается самим гражданином и после его истечения автоматически аннулируется. То есть, не требуется специально посещать ЦОН, чтобы сняться с временного учета.

Только в 2016 году в связи с изменением постоянного места жительства в Республике Казахстан регистрацию оформили 1 млн. 200 тыс. человек, и еще 750 тыс. зарегистрировались по месту временного пребывания.

Вместе с тем, в последние годы, обратил внимание заместитель министра, сложилась ситуация, когда владельцы квартир не дают согласия жильцам на регистрацию.

В результате квартиросъемщики - а среди них студенты, лица, прибывшие из других регионов для работы и другие - даже при желании не могут зарегистрироваться по фактическому месту жительства. В результате, они не могут пользоваться государственными услугами, получать медицинское обслуживание, другие социальные блага. Поэтому, чтобы не нарушать законодательство, они вынуждены искать возможности для оформления фиктивной регистрации - по адресу, где на самом деле не живут. Нередко по таким адресам зарегистрированы десятки, и даже сотни человек. При этом где они на самом деле никто не знает.

Этой ситуацией пользуются и криминальные элементы, и как показали события в Актобе и Алматы, последователи экстремистских течений, отметил Ерлан Тургумбаев.

В этой связи принятым в конце 2016 года Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» введен ряд дополнительных мер. Прежде всего, установлена обязанность хозяина дома или квартиры зарегистрировать лиц, проживающих в сдаваемом ими жилище. Введена обязательная регистрация по месту временного пребывания сроком свыше одного месяца. При этом она не требуется так называемым временным жильцам - согласно закону «О жилищных отношениях», это граждане, которым собственник жилья предоставил право временного проживания без взимания с них платы. К ним относятся родственники и гости.

Для обеспечения перечисленных требований введена административная ответственность хозяев за проживание граждан в принадлежащем им жилье без регистрации, в то время как ранее административной ответственности подлежали только жильцы.

Данные меры призваны стимулировать правовое поведение граждан в вопросах регистрации по месту жительства.

- Но это не значит, - отметил Тургумбаев, - что мы сразу начнем сплошные широкомасштабные проверки и будем применять самые жесткие меры. Работа будет вестись в том же режиме, что и сейчас. Так, в 2016 году к административной ответственности за проживание без регистрации или по недействительному удостоверению личности было привлечено 22 тыс. правонарушителей.

При этом, если срок проживания без регистрации составляет менее месяца, правонарушителю будет вынесено предупреждение и дана возможность оформить регистрацию.

Кроме того, важным нововведением стало наделение областных маслихатов правом утверждения Правил регулирования миграционных процессов. Это позволит устанавливать отдельные особенности регистрации места жительства в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

При этом сама процедура регистрации граждан везде останется максимально простой. При обращении в ЦОН она займет 15-20 минут. Для этого не требуется предварительного снятия с регистрационного учета с прежнего места жительства, регистрация и выписка с прежнего адреса производится автоматически. Получать новые документы при смене адреса также не надо - все сведения вносятся в электронный «чип» имеющегося у гражданина удостоверения личности.

Также можно зарегистрироваться, не выходя из дома - через портал электронного правительства, для этого достаточно иметь выход в интернет и электронную цифровую подписью, госпошлина оплачивается через платежный шлюз электронного правительства. Это достаточно новая услуга, но в 2016 году ей уже воспользовались более тысячи человек.

Информация о регистрации сразу же поступает в электронную базу данных. Это освобождает граждан от необходимости сбора и предоставления справок о месте жительства при получении государственных услуг.

В заключение Тургумбаев обратил внимание, что учет населения в той или иной форме ведется в большинстве государств.

К примеру, в ряде постсоветских государств, таких как Российская Федерация, Латвия, Литва, Молдова, Эстония, Грузия ведется Единый регистр населения и для регистрации необходима личная явка в госучреждение.

В ФРГ регистрация производится муниципальными службами в течение двух недель после прибытия на новое место жительства. За несвоевременное сообщение о въезде или выезде из квартиры, либо использование чужого адреса предусмотрен штраф в размере от 1 до 50 тысяч евро. В Австрии для регистрации в полицию представляются удостоверение личности и договор об аренде либо покупке дома. В Израиле полицией гражданину выдается вкладыш к удостоверению личности, где указан его адрес.

В Бельгии адрес также заносится в удостоверение личности, но заявление о переезде подается в ратушу.

Похожие процедуры имеются и в других странах.

В целом, в нашей стране корректировка требований законодательства о регистрации по постоянному или временному месту жительства позволит более эффективно защищать интересы граждан, а также улучшит возможности контроля за внутренней миграцией, заключил замминистра внутренних дел.