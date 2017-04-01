В Москве провели День казахской культуры

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - На Воробьевых горах в Московском дворце пионеров в рамках Московского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Мой дом - Москва» прошел День казахской культуры, посвященный весеннему празднику «Наурыз мейрамы».





Организаторами Дня казахской культуры выступили РОО «Казахская национально-культурная автономия в городе Москве», Московское общество казахской культуры «Мурагер», СО НКО фонд содействия развитию дружбы народов и национальных культур «Астана», СО НКО «Память», СО НКО Московский фонд «Казахская диаспора», Информационно-культурное сообщество «Достар» и Объединение казахстанских студентов вузов России «Жас тулпар» при поддержке и содействии Департамента национальной политики и межрегиональных связей, Департамента образования города Москвы и ГБПОУ «Воробьевы горы».





«Мы избрали Наурыз в качестве обобщающего и наглядно раскрывающего казахскую культуру праздник. Обновление природы, весеннее настроение, чувство теплоты и дружбы - все сконцентрировано в этом празднике. И мы решили приурочить проведение фестиваля национальных культур к этому общему для многих народов празднику и заодно продемонстрировать казахскую культуру и традиции, как его празднует казахский народ», - рассказала об идее мероприятия молодая чета Леран и Гульжанат Алмухамедовы, являющиеся соорганизаторами Дня казахской культуры.



«Проводя это мероприятие, мы параллельно узнаем наших юных участников, их возраст и интересы для того, чтобы в перспективе иметь представление как можно расширить и развить подобные программы, которые полезны и нужны в плане воспитания и приобщения молодого поколения к культуре и традициям нашего казахского народа», - добавили они.





Традиционно празднующийся казахским народом с особой яркостью и настроением весенний праздник «Наурыз» и на этот раз поразил своей красотой и разнообразием: выставочные экспозиции интерьера юрты и предметы казахского быта, сувениры и изделия прикладного искусства, а также богатый праздничный стол с национальными блюдами, где гости мероприятия отведали баурсаки, курт и Наурыз коже.





Гости праздника также смогли посостязаться в национальных казахских играх - «Тогыз кумалак», «Туймеалу» и «Асык», поучаствовать в мастер-классах по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству. Среди прекрасной половины праздника проведен конкурс блюд национальной кухни «Кулинарные традиции в моей семье».





Для юных гостей проведены мастер-классы по изготовлению карнавальных масок, конкурс детских рисунков «Весна моими глазами».

Все это культурное многообразие украсила богатая и красочная концертная программа, в которой приняли участие коллективы художественной самодеятельности казахской общины, продемонстрировавшие театрализованные представления, где были показаны национальные обычаи и традиции. Гости праздника смогли насладиться песнями в исполнении лауреатов Московского молодежного фестиваля казахской песни «Алтын куз», популярными произведениями инструментальной музыки Ансамбля домбристов «Шабыт», казахскими национальными танцами в исполнении фольклорно-хореографического ансамбля «Томирис» и группы «Яксарт».

По завершении концертной части состоялось торжественное награждение участников концертной программы, а также победителей конкурсов детского рисунка и блюд национальной кухни.





Победителями в конкурсе детского рисунка на тему «Весна твоими глазами» в номинации «графика» стала Алия Капанова (10 лет), в номинации «живопись» - Лаура Тасмаганбетова (12лет). Победителям, РОО «Московское общество казахской культуры «Мурагер» были вручены подарочные сертификаты на двух недельный отдых в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» (Боровое).



Как отметил президент РОО «Московское общество казахской культуры «Мурагер» Ерназар Нуриев, поощрение и стимулирование интереса подрастающего поколения к истории и традициям своего народа является важной и ответственной задачей.





«Молодое поколение казахов, живущее и растущее в России должно знать свои корни, традиции и обычаи. Поэтому, надеюсь, этот подарок будет достойным вкладом в развитие культурных ценностей и традиций казахского народа, ведь дети - это наше будущее», - сказал он, выразив при этом благодарность Всемирной Ассоциацией казахов за поддержку и содействие в организации путевок в Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» для победителей детского конкурса рисунков.