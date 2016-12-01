В Москве намерены увековечить память погибших при крушении Ту-154

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Московской городской думе готовы рассмотреть все поступающие предложения по увековечению памяти погибших в авиакатастрофе под Сочи правозащитницы Елизаветы Глинки и артистов Ансамбля имени Александрова, сообщил РИА Новости председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На борту разбившегося самолета находилось более 90 человек - военные, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ - они летели в Сирию с благородной миссией. Все они внесли огромный вклад - каждый в своей сфере - в развитие культуры, благотворительность. Память об этих людях должна сохраниться. Конечно, лучшим увековечением памяти ансамбля станет его возрождение, а для фонда Елизаветы Глинки - продолжение работы организации. Если предложения по увековечению памяти к нам поступят, они обязательно будут рассмотрены", - сказал Шапошников РИА Новости, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Глава комиссии в МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что необходимость в увековечении памяти Елизаветы Глинки и ансамбля имени Александрова не вызывает сомнений.

"Я уверен, что они будут награждены, в том числе и увековечены. Каждый из них внес огромный вклад в свою профессию, из них каждый по-своему дарил людям желание и возможность жить. Одни - своим творчеством своим, другая - своей уникальной потрясающей миссией человека и врача. Конечно, они достойны. И, конечно, их память должна быть увековечена", - сказал Герасимов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза и двое госслужащих.

Фото: Нина Зотина