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В московском метро прогремел взрыв

В московском метро прогремел взрыв
22 Декабря 16:25 386

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На зелёной ветке на станции «Коломенская» московского метро прогремел взрыв. В результате пострадало семь человек, пишет life.ru.

По словам очевидцев, во время проведения работ произошёл взрыв газового баллона. В результате всё вокруг заволокло дымом. На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Следователи ГСУ СК проводят проверку по факту случившегося.

По предварительным данным, рабочие фирмы ООО «Рост-Е» повредили газовый баллон во время сварки. Также строители не предоставили сотрудникам станции список запланированных работ. В частности, не было заявлено о газосварочных работах в переходе «Коломенской».

Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов сообщил, что компанию, проводившую ремонтные работы в вестибюле станции метро «Коломенская», временно отстранили от проекта.

 

 

Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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