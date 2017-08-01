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В московском Доме кино проходит прощание с Верой Глаголевой

В московском Доме кино проходит прощание с Верой Глаголевой
19 Августа 2017 15:10 321

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Москва провожает в последний путь народную артистку РФ Веру Глаголеву, скончавшуюся в среду в Германии на 62-м году жизни, пишет ТАСС.

Прощание началось в 11:00 мск. Дом кино уже заполнен людьми, а перед входом выстроилась огромная очередь.

На время прощания в Доме кино установлены беспрецедентные меры безопасности - у служебного входа, по просьбе родных, выставили охрану, которая пускала только лично знавших актрису людей, которые должны были назвать кодовое слово.

Одними из первых проститься с Глаголевой пришли российский исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров и продюсер Марк Рудинштейн. После траурной церемонии прощания пройдут похороны на Троекуровском кладбище, куда будут пускать только близких актрисы.

Ключевые слова: СМИ,
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