В Молдове обязали граждан брать отпуск длительностью не менее 14 дней в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Молдове внесли изменения и дополнения в Трудовой кодекс, передает МОЛДПРЕС.

В соответствии с поправками к Кодексу, сотрудники должны будут брать не менее 14 дней ежегодного отпуска, остальной период будет прибавлен к отпуску на следующий год. Кроме того, работодатель должен будет выдать работнику бесплатное свидетельство о его работе в рамках учреждения. Также другое положение предусматривает, что приказ работодателя о расторжении индивидуального трудового договора будет доведен до сведения работника не позже даты увольнения с должности.

Трудовой кодекс будет дополнен новой статьей, которая будет регулировать временную невозможность продолжения производственной деятельности работником или группой работников. Была также включена статья, предусматривающая, что оплата простоя по причине, не зависящей от работодателя или работника, за исключением периода технической безработицы, будет определяться в размере, по меньшей мере, 2/3 от основной заработной платы за единицу времени, установленной сотруднику, но не менее размера одной заработной платы за действующую единицу времени. В случае простоя по вине работодателя, он должен будет компенсировать работнику зарплату, которую он не получил.

Кодекс предусматривает и некоторые технические регламентации технической безработицы, которая будет сокращена от шести месяцев до четырех. Меньше на 25% будет и надбавка, которой пользуются работники, во время технической безработицы. Таким образом, сотрудники будут получать 50% от их основной заработной платы, до сих пор этот показатель составлял 75%.

Изменения в Кодексе предусматривают, что беременные женщины, недавно родившие или женщины, кормящие грудью, будут освобождены от ночной работы и будут работать только днем, с сохранением средней зарплаты от предыдущей работы.

Поправки в Трудовой кодекс вступят в силу с момента его опубликования.