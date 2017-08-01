В Минтруда и соцзащиты населения разрабатывают Концепцию миграционной политики до 2021 года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разрабатывается Концепция миграционной политики на 2017-2021 годы, которая определит стратегические цели, задачи и основные подходы для пятилетнего плана действий в контексте соблюдения общегосударственных интересов и мировых трендов развития миграционных процессов.
Основными целями Концепции являются достижение сбалансированного расселения населения, размещение рабочей силы, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития и национальная безопасность страны.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих основных подходов:
1) разработка дифференцированных механизмов отбора и использования иностранной рабочей силы;
2) содействие развитию внутренней миграции и поддержка мобильности населения;
3) создание условий и стимулов для переселения в Республику Казахстан этнических казахов, проживающих за рубежом, содействие их адаптации и интеграции;
4) противодействие нелегальной миграции.
С пояснительной запиской и полным текстом Концепции можно ознакомиться по данной ссылке.
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