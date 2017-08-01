В Минсельхозе рассказали о ходе уборки урожая

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время ведется уборка урожая в семи регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Ведется уборка урожая в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях. По состоянию на 15 августа убрано 38% площадей, намолочено 1,8 млн. тонн зерна в первоначальном весе, средняя урожайность составила 20,2 ц/га», - сообщалось в ходе совещания по вопросу подготовки к уборочной кампании и развития сельскохозяйственной малой механизации.

В совещании приняли участие заместитель Премьер-Министра - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, заместители акимов, представители управлений сельского хозяйства, ученые аграрии и сельхозтоваропроизводители Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Отмечается, что в уборочной кампании принимают участие 42 тыс. единиц комбайнов, в т.ч. более 14 тыс. единиц высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, которыми предполагается убрать более 70 % (11 млн. га) уборочной площади зерновых культур.

На осенне-полевые работы этого года определен необходимый объем удешевленного дизтоплива по республике в количестве 393,9 тыс. тонн, в том числе для Акмолинской области - 70 тыс. тонн, Костанайской - 76 тыс. тонн, Северо-Казахстанской - 75 тыс. тонн, которые поставляются в регионы со дня продажи.

Изменен также механизм субсидирования удобрений. Это позволило фермерам выбрать удобрения по качеству и цене вне зависимости от страны происхождения и расширить ассортимент применяемых удобрений.

Приобретено 309 тыс. тонн удобрений, что больше всего объема 2016 года, который составлял 261 тыс. тонн. По итогам года внесение удобрений впервые за последние несколько лет будет составлять 14% от потребности.

Кроме того, особое внимание уделяется фитосанитарной безопасности посевов. Повреждений сельхозпосевов в текущем году не отмечено. Химические обработки против стадных саранчовых проведены на площади 1,9 млн. га.

В 2017 году были приняты меры по максимальному охвату обработками против болезней зерновых культур, объем обработок превысил более 12 раз площади прошлого года. Это повлияло на снижение распространения болезней зерновых и способствовало лучшему формированию посевов.

В целом, урожайность зерновых колосовых культур в 2017 году по республике прогнозируется в среднем на уровне 12,6 ц/га, валовый сбор зерна составит более 19,2 млн. тонн.