В Минсельхозе объяснили низкое качество зерна

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК объяснили ежегодное снижение качества зерна, которое наблюдается в последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в 2011 году качество зерна пшеницы составляло 88% (это третий класс, который востребован на внешних рынках), то к 2016 году качество зерна упало ровно в два раза. В прошлом году доля качественного зерна составляла всего 44%. Мы выявили системные проблемы, которые есть в этой отрасли, и буквально приняли кардинальные меры по повышению качества зерна», - сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, выступая сегодня на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, причинами являются неблагоприятные погодные условия и развитие болезней зерновых. Также одной из причин является отмена в 2014 году субсидирования оригинальных и элитных семян и установление минимальных норм при их субсидировании. При минимальных нормах сельхозтоваропроизводители не были заинтересованы приобретать качественные семена, поскольку выплачиваемые субсидии по минимальным нормам не покрывали их расходы. В результате доля высеянных элитных семян, по данным Минсельхоза, сократилась с 6,3% в 2014 году до 3,5% в 2016 году.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, для исправления ситуации в 2017 году принят ряд системных мер - восстановлено субсидирование оригинальных и элитных семян, исключены минимальные нормы при субсидировании семян и увеличено в 2 раза финансирование семеноводства - с 3,7 млрд до 7,2 млрд тенге в рамках того же бюджета за счет пересмотра приоритетов.

В результате принятых мер в 2017 году увеличен посев качественными семенами в 1,5 раза. Использование элитных семян выросло на 68%, а низкокачественных семян сократилось в 1,6 раза, доложили в Минсельхозе.