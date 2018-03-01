В Минэнерго прокомментировали задержание вице-министра Садибекова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК распространило комментарий в связи с задержанием сотрудников ведомства, предает МИА «Казинформ».

«Министерство энергетики РК в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о задержании Директора департамента управления отходами Нурбекова Ж. и вице-министра Садибекова Г. сообщает, что не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям», - говорится в сообщении.



В ведомстве заявили, что «в своей деятельности следует мерам по борьбе с коррупцией, принимаемым в стране, и придерживается принципа «нулевой терпимости» к любым формам его проявления».

«Таким образом, в целях недопущения совершения коррупционных правонарушений сотрудниками министерства, на постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению норм законодательства о противодействии коррупции», - подчеркивается в комментарии Минэнерго.



В 2017 году министерством и его территориальными подразделениями проведено 11 внутренних анализов коррупционных рисков, 10 антикорупционных мониторингов, 58 мероприятий, и разработано 7 антикоррупционных стандартов.

«Важно отметить, что по итогам 2017 года фактов совершения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Министерства не имеется. Министерством энергетики РК проводится активная работа по оптимизации, прозрачности государственных услуг и контролю расходования бюджетных средств, успешная реализация которых позволит исключить коррупционные риски путем обеспечения прозрачности функций контроля и упрощения процессов оказания государственных услуг», - подчеркнули в ведомстве.



Также в министерстве сообщили, что для полной и объективной оценки положения оказывает всестороннее содействие Национальному бюро по противодействию коррупции и обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам.

«Министерство энергетики РК полагает целесообразным воздержаться от необоснованных выводов, до принятия итогового решения компетентными органами», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики Республики Казахстан. Задержаны пять человек, в том числе вице-министр Гани Садибеков.