В Международной Тюркской академии отметили Наурыз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международной Тюркской академии отметили весенний праздник Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник был проведен согласно всем обычаям и традициям казахского народа. Гостей встречали девушки и парни, облаченные в национальную одежду, зал, где отмечалось торжество, был оформлен в национальном стиле. Все это, включая национальную музыку, позволило присутствующим окунуться в атмосферу настоящего праздника.

«Во-первых, позвольте всех вас поздравить с этим замечательным праздником! Нынешний Наурыз очень символичен. В этом году исполнилось ровно 30 лет, как мы возродили празднование этого прекрасного праздника. Известно, что после долгого перерыва в советское время мы вновь возродили празднование Наурыза в 1988 году благодаря инициативе нашего Елбасы. Во-вторых, недавно лидеры Центрально-Азиатских государств собрались в Астане и приняли Совместное заявление по случаю светлого праздника Наурыз. Наурыз признан символом возрождения и обновления природы и общества, духовного очищения и самосовершенствования человека, символ единства и благополучия Центральной Азии. Это все говорит о высоком значении Наурыза, который признан резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как Международный день Наурыз и включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. Сегодня мы собрались его отметить в Международной Тюркской академии», - отметил глава академии Дархан Кыдырали в своей приветственной речи.





Он добавил, что этот праздник отмечается нашими братскими тюркоязычными государствами и пожелал всем счастья благополучия и успехов.

Согласно традиции, глава Тюркской академии и почетные гости общественные и политические деятели Мырзатай Жолдасбеков и Адил Ахметов, а также дипломатические представители таких государств, как Азербайджан, Кыргызстан, Венгрия провели обряд «Балғамен төс соғұ». Это древний обычай, когда бьют по наковальне и высекают искры, что является олицетворением нового дня.





Далее Мырзатай Жолдасбеков кратко остановился на истоках и значении Наурыза, дал бата и пожелал единства и мира нашей стране и соседним государствам.

В свою очередь профессор Адил Ахметов, принес в дар академии сигнальный номер недавно выпущенной книги о мировой геополитике «Ғасыр ғибраты».

Было отмечено, что празднование Наурыза во все времена сопровождалось упрочением отношений, уз дружбы и добрососедства, проявлением особенного гостеприимства между соседями.

После традиционного в таких случаях обряда «шашу» празднество продолжилось за праздничным дастарханом.





































